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Отравление Скрипаля 36 минут назад
Чем занимаются химики в Шиханах: эксклюзив "Вестей"Читайте нас в Telegram
Благодаря "Таймсу" название саратовского города Шиханы знакомо миру: именно туда фантазия британских журналистов поместила так называемый "русский Портон-Даун" — секретную химическую лабораторию, где якобы продолжается работа над боевыми нейротоксинами. Корреспондент "Вестей" побывал в закрытом городе и узнал, чем на самом деле занимаются химики в Шиханах, и почему там не могут храниться отравляющие вещества.
Попасть на территорию города Шиханы можно только двум категориям граждан — либо местным жителям, либо тем, кто оформил пропуск и согласовал его с ФСБ. На въезде табличка — "иностранцам сюда нельзя". И это правило касается и журналистов из всезнающей британской газеты.
Несмотря на закрытый статус, иностранцы, в том числе представители Великобритании в Шиханах все же были, абсолютно официально. Это произошло в конце 90-х, когда наша страна подписала конвенцию об уничтожении химоружия и все объекты, которые проводили эту работу, посещались международными делегациями.
Весь процесс уничтожения химоружия проходил под контролем: все места, все графики и все данные о наличии тех или иных отравляющих веществ были в доступе, не знать об этом было просто невозможно. Подробнее рассказывает полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе, в 2011-2017 годах — председатель государственной комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич: "Я — тот человек, который шесть лет возглавлял государственную комиссию по химическому разоружению, могу сказать, что единственным объектом по уничтожению химического оружия в Саратовской области является объект Горный. В Шиханах никогда не хранилось и не производилось химическое оружие".
Но в версии газеты "Таймс" именно в Шиханах нервнопаралитический газ не просто когда-то произвели, якобы там до сих пор находится запас этого вещества. Но такие заявления хороши за океаном, а не в пятитысячном закрытом городе, где — так или иначе — все население связано с химическим производством. Маргарита Васильевна Куриленко проработала на предприятии 24 года. "Я еще работала начальником склада сырья и готовой продукции, я таких продуктов на нашем складе не видела и не знаю", — говорит она.
Сам филиал ГосНИИ — это отдельное закрытое предприятие на территории закрытого города, со своими пропускным режимом. Активная деятельность здесь закончилась еще 10 лет назад. А в 2011 году предприятие, по сути, занималось утилизацией самого себя. Оборудование на предприятии предназначено для обезвреживания промышленных отходов.
На кадрах, снятых в сентябре прошлого года в штаб квартире международной организации по запрещению химоружия гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю открывает памятную табличку о полном исполнении Россией своих обязательств. "Российские эксперты проделали огромную работу и уничтожили все эти боеприпасы, оставшиеся с советских времен, в безопасной обстановке, без нанесения вреда людям и окружающей среде, — констатирует он. — И я поздравляю с этим огромным успехом Российскую Федерацию".
"Вызывает недоумение тот факт, что неоднократно бывая в Российской Федерации, бывая на всех наших объектах, 4 апреля на внеочередной сессии в Гааге стыдливо промолчали о том, что они об этом прекрасно знали, что никакого химического оружия на этих объектах нет", — добавляет Михаил Бабич.
Какой еще российский город будет назван завтра в качестве места происхождения отравляющего газа, неизвестно, но британские СМИ вряд ли остановятся. В этом деле западная пресса — точно не новичок.
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