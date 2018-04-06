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6 апреля 201820:41 Руслан Бикбулатов

Влили формалин вместо физраствора и молчали об ошибке

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В Ульяновске прокуратура начала проверку больницы, где пациентке вместо физраствора ввели смертельный яд — формалин. Спасти девушку затем, пытались московские медики. И шансов наверняка было бы гораздо больше, если бы, пытаясь скрыть собственную ошибку, ульяновские коллеги сообщили о ней сразу.

Близкие верили до последнего: Екатерину смогут спасти. Почти три недели медики пытались исправить ошибку своих коллег.

Врачи сначала Ульяновска, позже и Москвы боролись за жизнь Екатерины Федяевой.

Столичным специалистам даже удалось привести ее в сознание. Но обессиленный организм не выдержал страшной боли.

"Спустя час начались жуткие боли в желудке", — плачет Галина Барышникова, мама Екатерины Федяевой.

В Центральной медико-санитарной части Ульяновска Екатерине делали плановую операцию. Такие здесь проходят ежедневно. Непоправимую ошибку допустили в последний момент, когда промывали организм. Но вместо физраствора в тело девушки влили 200 граммов формалина — смертельно опасного яда.

Отличить физраствор от формалина нетрудно даже визуально. Флакон с этой опасной жидкостью отличает красная маркировка с надписью "Наружное". К тому у формалина сильный и едкий запах. Его даже хранят отдельных полках вдалеке от других препаратов.

О случившемся операционная бригада знала с самого начала, но ошибку тщательно скрывали. Пока реаниматологи пытались понять — в чем причина ухудшений, бригада продолжала молчать.

"Вплоть до утра следующего дня пациентке не оказывалась помощь. И только, когда положение стало сложным — врачи признались", — рассказал Азат Акжигитов, руководитель следственного отдела СКР по Ульяновской области.

Уволены главный врач больницы, старшая медсестра и вся операционная бригада. Эксперты говорят, их главная ошибка — молчание, которое лишило Екатерину шанса на спасение.

"Нужно было провести расширенные мероприятия. Вероятность спасения была бы более высокая. Очень трагично, что информация была сокрыта. Посчитали, что промывание 10 литрами было достаточно", — посетовал Рашид Абдуллов, министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

По предварительным данным, флакон с формалином врачу подала медицинская сестра — Ольга Зубрилина — она три месяца в профессии. Объяснить нам причины ошибки — девушка не захотела.

Следить за препаратами была обязана Валентина Родионова. Врач с 30-летним опытом уволилась по собственному желанию, не отвечает на звонки, не открывает двери. Вот как они объяснили свою ошибку руководству больницы.

"Просто не посмотрели на этикетку", — поясняет Вера Чивильгина, заместитель главного врача.

Следственный комитет проводит расследование по статье "причинение смерти по неосторожности". Уголовное дело пока без обвиняемых. Впрочем, следователи оценят не только действия операционной бригады, но и руководства больницы.

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