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6 апреля 201821:08 Александр Христенко

Черные списки растут: российский бизнес не боится новых американских санкций

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Необходимо поддержать российский бизнес, попавший под санкции — так на новые санкционные ограничения отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сами бизнесмены и политики, включенные в новый расширенный список Минфина США, уверены, что санкции никакого влияния на их деятельность не окажут.

Список санкций, как и список претензий Америки к России, постоянно увеличивается. К традиционному мотиву — ситуация на Украине и в Сирии — добавился новый. В официальных документах Минфина США это звучит так: "злонамеренные действия" Москвы, которые "направлены на подрыв западных демократий".

Формулировка точно подходит для действий Вашингтона с той разницей, что подрывать Америка пытается российскую экономику и систему госуправления. Все фигуранты списка занимают высокие посты в бизнесе и во власти, то есть либо обеспечивают налоговые поступления в бюджет, либо реализуют политику России, которая так не нравится США. В списке сенатор Константин Косачев и бизнесмен Олег Дерипаска, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший премьер Михаил Фрадков и глава ВТБ Андрей Костин. Всего 26 фамилий. Их активы, если таковые есть, на территории Штатов замораживаются, всем будет запрещен въезд в США.

"Я — русский человек, живу в России и буду жить в России. Поэтому если какие-то неудобства и будут, то это мелочи. Невозможность куда-то поехать — мы это переживем", — заявил Андрей Костин, президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер удивился тому, что попал в санкционные списки только сейчас, ведь Вашингтон уже который год откровенно пытается подорвать крупнейшие проекты компании.

На новый черный список Минфина США отреагировали и в Росгвардии: "Включение директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова в санкционный список американского Минфина не повлияет на выполнение войсками Национальной гвардии Российской Федерации служебно-боевых задач".

В списке и 15 юридических лиц. В основном это компании, связанные с бизнесменами, попавшими под санкции. Самые знаковые — это один из ведущих агрохолдингов страны "Кубань", ООО "Русские машины", куда входит "Группа ГАЗ", а также "Русал, "Ренова" и, конечно, "Рособоронэкспорт". В Вашингтоне открыто заявили, что делают все, чтобы ударить по продажам российского оружия, где Россия занимает одну из лидирующих позиций, так что санкции США это и способ убрать конкурента.

Финансовыми ограничениями угрожают и странам-покупателям нашего оружия. Впрочем, ни Китай, ни Турцию это не испугало. А контакты в такой важной и для Америке сфере как безопасность, видимо, продолжатся, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, которого тоже внесли в санкционный список.

"Я в США бывал, бывал там неоднократно, но с учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться, есть и другие страны, где можно общаться и решать эти вопросы", — заявил Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ.

Американские санкции многие фигуранты списка назвали бессмысленными, поскольку по российскому законодательству у чиновников и так не может быть счетов и активов за рубежом. А вот коммерческие компании, которые попали под американские санкции и могут из-за этого понести финансовые потери, получат усиленную поддержку Минпромторга России.

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