Твиттеряне пожаловались на глобальный сбой

Пользователи "Твиттера" из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Колумбии, США и Франции пожаловались на сбои в работе соцсети. Как уточняет сайт Downdetector, проблемы наблюдаются в приложениях на Android и iOS, а также в веб-версии сервиса. На работу последней жалоб больше всего.