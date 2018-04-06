Алексей Панин изобразил перед судебными приставами истерику и приступ боли

В образе мнимого больного сегодня выступил актер Алексей Панин, разыграв уличную комедию перед судебными приставами. Истерику и приступ боли у артиста, который еще накануне устраивал дикие танцы за рулем, вызвало известие о конфискации элитной иномарки. BMW пришли забирать за долги.

"Пожалуйста, не мучайте меня, мне сейчас очень больно!"

В то, что любимую машину придётся отдать и, скорее всего, навсегда, эпатажный актёр не верил, кажется, вплоть до последнего момента.

"Я не знаю, где она будет храниться, я живу во Владимирской области, присылайте всё моим приставам".

Автомобиль арестовали за долг в полтора миллиона — на сайте федеральной службы судебных приставов за Алексеем Паниным числится больше двухсот исполнительных производств. Это долги по алиментам и неоплаченные штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, игнорирование разметки.

"Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!"

Снимать свои лихачества на BMW актёр Панин начал после того, как утих скандал с появлением роликов иной возрастной категории. Его видеоспектакли сотрудники ГИБДД оценили. Выписали очередной штраф и через суд лишили прав.

"Абсолютно невинная шутка, никому причинить угрозы, никакой опасности я не мог, я ехал со скоростью шестьдесят километров в час".

Уже лишённый прав Панин начал привлекать к провокационным съёмкам собственную дочь.

Закадровый детский смех так возмутил публику, что в Сети появились петиции с требованием закрыть театр одного актёра.

"Мне очень больно сейчас, вы слышите меня? Мне больно сейчас очень!"

Сегодня для судебных приставов артист разыграл целое представление. В этой роли Панин блистал.

" Я знал изначально, что это медийная личность, по профессии актёр и был готов к реакции, что должнику на тот момент не понравится, что мы будем изымать арестованное имущество", — прокомментировал ситуацию Эдуард Бадалов, заместитель начальника межрайонного отдела по взысканию административных штрафов управления службы судебных приставов Москвы.

До погашения всех штрафов Панину запретили покидать страну.

"Алексей, здравствуйте. Скажите, а вы свои штрафы планируете оплачивать?- Я на репетиции, у меня сейчас спектакль ответственный, у меня сложнейшая репетиция".

Из имущества у Панина есть ещё квартира, но недвижимость он, скорее всего, сохранит — суммы, вырученной от продажи BMW, должно хватить на погашение всех долгов.