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6 апреля 201821:46

Белый дом: Трамп ждет встречи с Путиным

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Несмотря на антироссийские санкции, США продолжат работать над подготовкой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она подчеркнула, что ее шеф по-прежнему хочет хороших отношений с Россией, но продолжит сохранять жесткую позицию в отношении РФ – до тех пор, пока не увидит изменения политической позиции со стороны Москвы.

Президент США Дональд Трамп ранее, в ходе своего телефонного разговора с российским коллегой, сообщил о том, что в будущем хотел бы с ним встретиться и обсудить острые проблемы двусторонних и международных отношений. В частности, гонку вооружений, Украину, Сирию и КНДР.

2 апреля миллиардер предложил Путину встретиться в Вашингтоне, не уточнив конкретную дату.

3 апреля Трамп заявил лидерам стран Балтики, что никто из американских президентов не вел себя по отношению к России так жестко, как он и признался, что "если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо".

6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, должностных лиц и компаний.

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