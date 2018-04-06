Лукин станет единственным кандидатом на выборах главы ПКР

Действующий президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Выборы на новый четырехлетний срок пройдут на отчетно-выборной конференции ПКР, которая состоится 26 апреля. Лукин возглавляет ПКР с 1997 года.

"Сегодня состоялось заседание совета по координации программ, планов и мероприятий ПКР, который официально установил, что на должность президента Паралимпийского комитета России выдвинута одна кандидатура — Владимира Петровича Лукина", — сообщил председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, которого цитирует РИА Новости.