Посольство РФ: проблем с британскими визами у россиян нет, если их не зовут Виктория Скрипаль

Посольство РФ в Лондоне дополнило твит посольства Великобритании в Москве, напомнив об отказе в визе племяннице Сергея Скрипаля Виктории. Ранее телеканал BBC со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что посольство Великобритании в РФ отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала прибыть в Лондон.

Посольство Великобритании в Москве (@UKinRussia) сообщило в Twitter: "В ответ на вопросы, которые нам поступают, мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет".

Свое сообщение диппредставительство сопроводило видеороликом, в котором также говорится: "Как и всегда, мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса. Дополнительные проверки прилетающих из России не коснутся большинства путешествующих. Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами".

Как отмечает РИА Новости, российское посольство дополнило: "@UKinRussia: мы хотели бы заверить жителей России в том, что "никаких проблем с посещением Великобритании для них нет" если, конечно, их имя не Виктория Скрипаль!".

Отношения между Лондоном и Москвой обострились после того, как в британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию.