МИД РФ: санкции не свернут Россию с избранного курса

Департамент информации и печати министерства иностранных дел России жестко отреагировал на введение новых санкций против РФ со стороны США.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что с 2011 года это уже более, чем 50-я попытка Вашингтона надавить на Москву, грозя отказами в американских визах и замораживанием российских имущественных и финансовых активов на своей территории.

На Смоленской площади напомнили, что "отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом".

МИД РФ констатировал, что идет перерождение США, которые отрекаются от своих фундаментальных ценностей, подчеркнув, что силовой захват российской дипломатической собственности – есть грубое попираемое и ранее священное для американцев право частной собственности.

В заявлении говорится, что постоянным введением санкций, за которыми стоит желание убрать конкурентов на зарубежных рынках, Белый дом записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.

Внешнеполитическое ведомство РФ считает, что американская демократия явно деградирует, а вместо неё остается желание доминировать в мире – любыми средствами.

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", — отметили в МИДе, пообещав не оставить без ответа новый антироссийский выпад Вашингтона.

6 апреля против 38 российских бизнесменов, должностных лиц и компаний США ввели санкции, объяснив это "дерзостью российского поведения".