Макгрегор вышел на свободу под залог в 50 тысяч долларов

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор освобожден из-под стражи под залог в 50 тысяч долларов. Ранее он был задержан за нападение на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223.

В результате инцидента в автобусе были разбиты стекла, а осколками задеты другие бойцы Майкл Кьеза, Оззи Ариас, Рэй Борг и Рикардо Чико. Именно они будут выступать со стороны обвинения на суде, следующее заседание которого состоится 14 июня. Спарринг-партнер Магрегора Циан Коули для освобождения заплатил 25 тысяч долларов, сообщает "Спорт-экспресс".