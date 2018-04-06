Абитуриенткам при поступлении в вуз будут начислять баллы за наличие ребенка

В 2019-2020 году может вступить в силу законопроект, согласно которому молодые абитуриентки при поступлении в вуз будут получать баллы за наличие детей. Ребенок, по предложению Минобрнауки, будет считаться "индивидуальным достижением". Сумма баллов, начисленная за детей, не может превышать 3.

Нововведение будет касаться женщин в возрасте до 23 лет, уточняет издание "Известия". Законопроект будет работать при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Минобрнауки ранее предлагало привязывать золотые медали к результатам ЕГЭ.