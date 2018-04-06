Белоруссия не боится украинского "майдана"

Украинский сценарий развития событий, произошедших на "майдане" в 2013-2014 годах, недопустим в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Мы не боимся реализации украинского сценария в Белоруссии. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место на Украине", — сказал он в интервью Euronews. По его словам, украинские власти совершили много ошибок в прошлом, в результате которых там сложилась такая ситуация, сообщает ТАСС.

Владимир Макей отметил, что Белоруссия будет поддерживать и укреплять партнерство с Россией, которая является для Минска соседом и основным партнером. "Мы хотели бы найти разумный позитивный баланс в отношениях с Россией и ЕС, а также другими западными странами", — сказал он.

По его мнению, что Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии сложилась по украинскому сценарию. "Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей", — сказал Владимир Макей.

В конце ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты (при финансовой и моральной поддержке стран Запада) вступили в противостояние с отрядами милиции.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба снайперов (по последним данным, это были наемники из Грузии под командованием Мамуки Мамулашвили) на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".