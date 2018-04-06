UFC определился с соперником для Нурмагомедова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном бою за звание чемпиона в легком весе на турнире UFC 223, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля. Им стал американский боец смешанного стиля Эл Яквинта.

При этом сообщается, что американец не смог уложиться в необходимую весовую категорию (155 фунтов). Кроме того, если Яквинта победит, то не станет обладателем титула. Однако если Нурмагомедов выиграет, то он будет объявлен чемпионом, сообщает РИА Новости.

Ранее Нурмагомедов последовательно лишился двух соперников. Сначала из-за травмы от поединка с ним отказался Тони Фергюсон, а затем Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк не разрешила драться Максу Холлоуэю.

После этого UFC начал в спешном порядке искать для россиянина соперника. Энтони Петтис не смог "сделать" вес перед боем и запросил неоправданно большой гонорар. Полу Фелдеру не разрешила биться за титул Атлетическая комиссия Нью-Йорка, указав, что у него нет рейтинга.