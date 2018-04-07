Тема:

Отравление Скрипаля 41 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 апреля 201800:11

"Переборщил с ложью": The Guardian призывает Бориса Джонсона уйти в отставку

EPA

Читайте нас в Telegram

Британское издание The Guardian призывает Бориса Джонсона уйти в отставку. В газете отмечается, что британский министр иностранных дел "переборщил с ложью", когда безапелляционно возлагал на Россию вину за отравление Сергея Скрипаля. И вообще он не очень полезен власти, потому что не следит за словами и не учится на ошибках, что приводит к дипломатическим катастрофам.

Чуть ранее Джонсону припомнили его критику в адрес Тони Блэра 14 лет назад за вторжение Ирак — из-за лживых и надуманных аргументов, передает телеканал "Россия 24". А сейчас он поступает точно так же в деле Скрипалей.

Ранее по теме

Сейчас

00:11

Бориса Джонсона призывают уйти в отставку

21:34

Белый дом: Трамп ждет встречи с Путиным

20:10

Твиттеряне пожаловались на глобальный сбой

19:46

Захарова: Лондон заврался дальше некуда

19:05

Не дали визу: Юлии Скрипаль лучше, но сестру к ней не пустили

18:43

Самолеты трех стран провели разведку у границ России

17:38

Голодающей Савченко вызвали скорую

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ: санкции не свернут Россию с избранного курса

МИД РФ: санкции не свернут Россию с избранного курса

2 часа назад
Белый дом: Трамп ждет встречи с Путиным

Белый дом: Трамп ждет встречи с Путиным

3 часа назад
Заметают следы: британские спецслужбы избавились от животных семьи Скрипалей

Заметают следы: британские спецслужбы избавились от животных семьи Скрипалей

4 часа назад
Аваков анонсировал операцию по возвращению Донбасса

Аваков анонсировал операцию по возвращению Донбасса

5 часов назад
Чем занимаются химики в Шиханах: эксклюзив "Вестей"

Чем занимаются химики в Шиханах: эксклюзив "Вестей"

3 часа назад
Посольство РФ: проблем с британскими визами у россиян нет, если их не зовут Виктория Скрипаль

Посольство РФ: проблем с британскими визами у россиян нет, если их не зовут Виктория Скрипаль

2 часа назад
На Пасху Киев отправит к Крыму "Даймонды"

На Пасху Киев отправит к Крыму "Даймонды"

9 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Путин рассказал об уникальном коде россиян

Путин рассказал об уникальном коде россиян

8 часов назад
За капитана "Норда" внесли залог сразу после ареста

За капитана "Норда" внесли залог сразу после ареста

7 часов назад
Физраствор или формалин: цена врачебной ошибки

Физраствор или формалин: цена врачебной ошибки

4 часа назад
Твиттеряне пожаловались на глобальный сбой

Твиттеряне пожаловались на глобальный сбой

4 часа назад
ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2"

ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2"

8 часов назад
ЦСКА обыграл СКА и повел в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл СКА и повел в серии плей-офф КХЛ

2 часа назад
В Турции арестован куратор убийцы российского посла

В Турции арестован куратор убийцы российского посла

3 часа назад
"Синяя птица" улетает к "Последнему богатырю"

"Синяя птица" улетает к "Последнему богатырю"

3 часа назад
Алексей Панин изобразил перед судебными приставами истерику и приступ боли

Алексей Панин изобразил перед судебными приставами истерику и приступ боли

3 часа назад
Кадыров не хотел бы лишиться Telegram

Кадыров не хотел бы лишиться Telegram

4 часа назад
Петтис не выйдет против Нурмагомедова, россиянину срочно ищут соперника

Петтис не выйдет против Нурмагомедова, россиянину срочно ищут соперника

4 часа назад
Порошенко "синхронизирует" украинские санкции с американскими

Порошенко "синхронизирует" украинские санкции с американскими

4 часа назад
Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

4 часа назад
США пожаловались на ВТО, а Китай и Норвегия - на Штаты

США пожаловались на ВТО, а Китай и Норвегия - на Штаты

4 часа назад
Гран-при Бахрейна. Райкконен лучший, Сироткин в арьергарде

Гран-при Бахрейна. Райкконен лучший, Сироткин в арьергарде

4 часа назад
Сирия: боевики обстреляли гуманитарный коридор и получили ответ с воздуха

Сирия: боевики обстреляли гуманитарный коридор и получили ответ с воздуха

4 часа назад
Грузовик провалился в яму на дороге в Великом Новгороде. Видео

Грузовик провалился в яму на дороге в Великом Новгороде. Видео

5 часов назад
В Антарктиде собран первый урожай овощей

В Антарктиде собран первый урожай овощей

5 часов назад
Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

5 часов назад
Самолеты трех стран провели разведку у границ России

Самолеты трех стран провели разведку у границ России

5 часов назад
Говоря об исчерпанных возможностях, Явлинский имел в виду бороду

Говоря об исчерпанных возможностях, Явлинский имел в виду бороду

6 часов назад
Обама не хочет быть первой чернокожей женщиной-президентом США

Обама не хочет быть первой чернокожей женщиной-президентом США

6 часов назад
Погода на выходные: Пасха будет теплой и солнечной

Погода на выходные: Пасха будет теплой и солнечной

6 часов назад
Самый грустный бульдог стал мемом

Самый грустный бульдог стал мемом

6 часов назад
В центре Москвы найдены фрагменты надгробий XVI века

В центре Москвы найдены фрагменты надгробий XVI века

6 часов назад
Спасенный певчим бродяга перед смертью пришел в храм

Спасенный певчим бродяга перед смертью пришел в храм

6 часов назад
"Персей" мог загореться из-за проблем с освещением

"Персей" мог загореться из-за проблем с освещением

6 часов назад
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

8 часов назад
Путин провел перестановки у силовиков и назначил посла в Армении

Путин провел перестановки у силовиков и назначил посла в Армении

8 часов назад
Обновленная Lada Granta: первые изображения

Обновленная Lada Granta: первые изображения

9 часов назад
Вымирающий вид: комнаты уходят с вторичного рынка, но никак не уйдут

Вымирающий вид: комнаты уходят с вторичного рынка, но никак не уйдут

9 часов назад
Путин и Макрон поговорили о Гуте и гуманитарной помощи

Путин и Макрон поговорили о Гуте и гуманитарной помощи

10 часов назад
Алексей Серебряков рассказал, за что его жене надо поставить памятник

Алексей Серебряков рассказал, за что его жене надо поставить памятник

10 часов назад
Машков напомнил, как Табаков "задал перцу", и попросил его контролировать

Машков напомнил, как Табаков "задал перцу", и попросил его контролировать

11 часов назад
"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

"Березка. Красота на экспорт": фильм о легендарном коллективе - на "России 1"

11 часов назад
"Россия никогда не будет другом": Хейли поведала о страданиях мира

"Россия никогда не будет другом": Хейли поведала о страданиях мира

11 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 6 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 6 апреля 2018 года (13:00)

11 часов назад
1 103
Индиана Джонс может стать женщиной

Индиана Джонс может стать женщиной

14 часов назад
Два Иерусалима: главные пасхальные святыни

Два Иерусалима: главные пасхальные святыни

14 часов назад
В чем ошибаются критикующие "Возвращение в Простоквашино"

В чем ошибаются критикующие "Возвращение в Простоквашино"

14 часов назад
Может ли похмелье длиться дольше одного дня

Может ли похмелье длиться дольше одного дня

14 часов назад
"Тренер": эмоциональная история о поражениях и победах

"Тренер": эмоциональная история о поражениях и победах

05.04.2018 12:47
161
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50