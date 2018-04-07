В Подмосковье идут репетиции Парада Победы

В подмосковном Алабине начались репетиции парада ко Дню Победы. Впервые в тренировках участвуют боевые машины поддержки танков "Терминатор", а также бронетехника на трех новых платформах: "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". В понедельник к тренировочным полетам приступит авиация.

Под звуки "Священной войны" перед пешими колоннами знаменная группа проносит российский триколор и штурмовой флаг Победы. Командующий парадом генерал-полковник Олег Салюков докладывает: расчеты к прохождению торжественного марша готовы. На репетициях отрабатывают все детали: и приветствие министра обороны, и ответное громогласное "Ура".

Длина плаца в Алабине 265 метров. Темп — 120 ударов в минуту — задаёт рота барабанщиков. Команда одна на всех: держать шаг. Всего задействовано 33 парадных расчета, это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты вузов министерства обороны, а также представители Росгвардии, МЧС и ФСБ. Некоторые, например, воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, участвуют в репетициях впервые.

Всего в параде задействуют 12,5 тысячи военнослужащих. В этот раз увеличили численность отдельного парадного расчета, состоящего из представительниц прекрасного пола; всего 400 девушек, учащиеся четырёх военных вузов. Так что 9 мая можно убедиться, что российская армия не только сильная, но и красивая.

Строй военной техники возглавляет легендарный советский танк Т-34. Следом за ним перед трибуной проходят уже хорошо знакомые зрителям парада танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и системы "Ярс".

Представлены и перспективные образцы Сухопутных войск на платформах "Курганец", "Бумеранг" и "Армата". Главные премьеры — это боевая машина поддержки танков "Терминатор", новая модификация комплекса "Тор-М2" и бронированные внедорожники "Тайфун-К".

В двадцатых числах личный состав и техника передислоцируются в Москву. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция запланирована на 6 мая.