Арнольд Шварценеггер выписался из больницы после замены сердечного клапана

70-летний американский актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. В настоящее время он выписался из больницы и отправился домой. Об этом на своей странице в Twitter написал представитель "железного Арни" Дэниел Кетчелл.

30 марта Шварценеггер отправился в госпиталь Лос-Анджелеса на плановую операцию по замене клапана легочной артерии, с которым актер живет с 1997 года. Она проводилась через катетер, однако наготове была бригада хирургов, специализирующихся на операциях на открытом сердце. Очнувшись после операции, Арнольд Шварценеггер пошутил: "I'm back" ("Я вернулся"), намекая на знаменитую фразу героя "Терминатора-2". Он также поблагодарил врачей за их работу.