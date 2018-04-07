МЧС распространило экстренное предупреждение для москвичей

В субботу, 7 апреля, в Москве ожидается сильный западный ветер. Его скорость при порывах будет достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим столичный главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение.

Жителей столицы просят быть внимательными и аккуратными, передает ТАСС.