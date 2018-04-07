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7 апреля 201802:00 Денис Алексеев

Испытание бассейном: в Петербурге проводят тесты уменьшенных копий кораблей

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В Крыловском центре показали, как испытывают модели кораблей и подлодок. Любой морской проект можно просчитать в компьютере, но как действительно поведет себя судно в той или иной ситуации, можно понять только в опытном бассейне. Уменьшенные копии кораблей еще на стадии проекта проходят сильные штормы и арктические льды.

Предугадывать и отрабатывать всевозможные природные и техногенные ситуации, с которыми могут столкнуться суда российского флота — это основная задача местных исследователей и инженеров. Говорят, что все самое страшное пусть происходит, но только здесь.

Эскизные проекты в крупнейшем глубоководном бассейне испытываются семиметровой глубиной. Результаты таких испытаний — это создание точных характеристик для дальнейшего производства винтов для надводных и подводных судов.

Ошибка в расчетах на этапе испытаний и проектирования уже в открытом океане или на реках может поставить под угрозу жизнь экипажа. Но это в теории, а на практике в стенах крыловского центра испытывали на стадии эскизных проектов сотни моделей будущих буксиров, танкеров, крейсеров и ледоколов. Один из последних — самый мощный из существующих ледоколов "Лидер". Сейчас специалистов центра привлекли и к новому уникальному для России проекту арктического ледокола; о сроках выполнения пока не говорят. Точность расчетов требует времени.

К стратегическим проектам, — а такой здесь каждый первый, — привлекают лучшие кадры со всей России. Вице-адмирал Владимир Пепеляев советскому и российскому флоту в общей сложности отдал 40 лет своей жизни. Сначала он ходил на уже когда-то испытанных в Крыловском судах, теперь и сам ушел из большой воды в большую науку.

"Приходилось бывать в разных условиях. Ни один корабль, на котором я ходил в море, ни разу не подвел. В этом плане наши корабелы и проектанты молодцы", — утверждает Владимир Пепеляев, начальник отделения перспективного проектирования кораблей.

С каждым годом проекты освоения той же Арктики или стремительной модернизации военно-морского флота становятся все более амбициозными. Единственная в России ландшафтная аэродинамическая труба (в мире таких пять) уже несколько лет помогает делать все более неуязвимые суда.

"Ее главная особенность – это закрытая рабочая часть, которая имеет большие размеры. Длина порядка 18 метров. За счет этой длины мы можем моделировать пограничный слой атмосферы, — говорит Сергей Соловьев, замначальника отделения гидроаэродинамики. – Дело в том, что характеристики ветра, который взаимодействует с конструкцией, меняются с высотой. И в экспериментах это обязательно нужно моделировать".

Сейчас в ней вновь проводят испытания модели авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". После сирийского похода на ближайшие три года он встанет на модернизацию и переоснащение арсенала.

И здесь же, в Крыловском центре, ведутся работы над пока еще цифровым проектом новейшего универсального десантного корабля. Закладка корпуса планируется на 2020 год.

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