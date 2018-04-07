Заработать на Пасхе: математика куличей, яиц и кагора

В воскресенье православные верующие отметят Пасху. А сегодня в храмах будут святить пасхальные блюда, главное из которых - кулич. К его производству пекарни начинают готовиться чуть ли не за полгода. Но есть еще несколько очень выгодных продуктов.

Пасха — третий по популярности праздник среди россиян, впереди только День Победы и Новый год. Поэтому ретейлеры и производители пересматривают стратегии продаж.

Ни одна Пасха не обходится без куличей, за пару дней они продаются миллионами, но готовятся к этому заранее. Примерно за полгода пекари представляют свою продукцию магазинам, там выбирают ассортимент и оформляют заказ. За два месяца производители увеличивают объемы закупок сырья. А самое жаркое время на производстве начинается за неделю до праздника. Техника работает на пределе, у работников нет ни минуты свободного времени, зато ударные дни приносят почти месячную выручку.



За последнее время предпочтения потребителей несколько изменились. В этом году больше покупают небольшие куличи весом сто граммов. Любимая начинка та же: изюм, творог, шоколад, сухофрукты. Но в последнее время наметилась еще одна интересная тенденция.



"В последние годы временные рамки, когда мы производим кексы и куличи, снижаются. Если раньше заказы начинались за семь-восемь дней, то теперь они сократились до трех - среда, четверг и пятница", — говорит Сергей Косяк, директор хлебозавода №28.



Пик продаж приходится как раз на два последних рабочих дня. Впрочем, есть множество людей, которые выпекают дома самостоятельно, поэтому растет спрос на ингредиенты. Потребление творога и муки взлетает почти в два раза, сухофруктов — на треть.



"В среднем по перечисленным категориям происходит скачок продаж от 40 до 100 процентов. По разным категориям он немножко отличается. Рост на те продукты, которые используются в приготовлении пасхальных блюд, — говорит Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам проектов "Избенка" и "Вкусвилл". — Понятно, что рост на яйца порядка 80-90 процентов может быть в этот период".



Яйца — также традиционный для Пасхи продукт, их принято разрисовывать и декорировать. Благодаря этой традиции выигрывают не только производители яиц, но и различных наборов для украшений.



Ну и самый "сезонный" продукт — это кагор. Потребление этого десертного вина практически на нуле в течение года. Зато на Пасху оно на каждом праздничном столе. Самые популярные вина — российского производства из Крыма или Краснодарского края. Но есть интересный момент: вино ведь выдерживается в бочках годами, и нарастить закупки одномоментно нереально.



"Многие производители готовятся заранее и работают на склад. Кроме того, некоторые дистрибьюторы, у которых нет в повседневном предложении ассортимента по кагору, специально заказывают, потому что знают, что традиционные поставщики могут не справиться", — говорит Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз".



Кстати, на перечисленные товары цены не увеличивают, наоборот, иногда даже уменьшают. Тактика ретейлеров — продать побольше, хоть и по меньшей цене. Прибыль от такой математики в итоге выше.