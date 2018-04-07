Хакеры взломали сайт "Комсомолки"

Газета "Комсомольская правда" сообщила об отсутствии доступа к своему сайту. Журналисты считают, что причиной стала атака хакеров на несколько десятков провайдеров по всему миру.

"У нашего провайдера масштабная авария, сайт kp.ru временно недоступен. Мы продолжаем работать в соцсетях", — сообщило издание в своем телеграм-канале.

На странице газеты в Facebook говорится, что "кроме сайта "Комсомолки", лежит большая часть Твиттера, сбой произошел еще у нескольких российских СМИ". Причиной стала атака хакеров на несколько десятков провайдеров по всему миру.

Там также опубликовали фото, на котором изображен черный экран с текстом "не трогайте наши выборы" на английском.

О проблемах в работе социальной сети Twitter сообщали пользователи в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине. С неполадками также столкнулись жители восточного побережья США, а также пользователи в Испании, Франции и Германии, сообщает ТАСС.