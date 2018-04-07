Президент португальского "Спортинга" отстранил 19 игроков команды

В лиссабонском футбольном клубе "Спортинг" произошел конфликт между игроками и президентом команды. Сообщается, что Бруно де Карвалью, после поражения от мадридского "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в довольно резкой манере раскритиковал футболистов.

В ответ на это лидер команды Руй Патрисиу и еще 18 игроков опубликовали в соцсетях пост, в котором выразил недоумение в связи со словами де Карвалью. После этого президент клуба объявил, что все 19 игроков будут немедленно отстранены и понесут наказание.

"Эти избалованные дети думают, что им ничего не будет, но на этот раз мое терпение лопнуло", — заявил президент "Спортинга", которого цитирует Чемпионат.com.