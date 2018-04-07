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7 апреля 201802:47

Назван самый богатый человек Европы

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Агентство Bloomberg назвало самого богатого человека Европы. Это Бернар Арно – президент французской транснациональной компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. Компания производит предметы роскоши (чемоданы, одежда, сумки, аксессуары, шампанское, коньяк), ее штаб-квартира находится в Париже. Состояние Арно оценивается в 70,7 миллиарда долларов.

Вторым после Арно в рейтинге самых богатых людей Европы идет Амансио Ортега, основатель и экс-президент компании Inditex.

Бернар Арно также является четвертым богачом в мировом рейтинге, передает РИА Новости. Его опережают Джефф Безос — основатель Amazon, Билл Гейтс – основатель Microsoft и предприниматель из США Уоррен Баффетт – один из наиболее известных инвесторов.

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