Fujifilm прекращает продажи черно-белой фотопленки

Японская корпорация Fujifilm объявила о прекращении продаж черно-белой фотопленки и фотобумаги, история производства которых насчитывает более 80 лет.

В сообщении компании говорится, что она много лет работала над удешевлением производства, однако в связи с сокращением спроса и сложностями стабильных поставок принято решение прекратить их продажи.

Последние партии черно-белой пленки поступят в магазины в октябре этого года, некоторые форматы фотобумаги будут доступны до 2020 года.

Fujifilm основана в 1934 году. В 1936 году она первой в Японии стала выпускать фотопленку, а со временем расширила свой ассортимент за счет фотоаппаратов, кинопленки и другой продукции. Сейчас корпорация производит также медицинское оборудование и расходные материалы для компьютеров, сообщает ТАСС.

В январе этого года сообщалось о сделке, в результате которой Fujifilm получит контроль над Xerox. Сделка знаменует собой конец независимости американской компании, корни которой уходят в начало XX века.