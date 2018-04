Евролига. Стали известны все четвертьфинальные пары

В баскетбольной Евролиге 7 марта завершился последний 30-й тур регулярного чемпионата. По его итогам определились все четвертьфинальные пары, в которых соперники поспорят за выход в "Финал четырех" турнира.

Ранее победу в "регулярке" досрочно одержал московский ЦСКА, который в 1/4 финала сыграет с подмосковными "Химками", занявшими восьмое место. В других парах греческий "Панатинаикос" сыграет с испанским "Реалом", другой греческий клуб "Олимпиакос" будет противостоять литовскому "Жальгирису", а турецкий "Фенербахче" встретится с испанской "Басконией".

The Playoffs are set!



Who wins it from here? pic.twitter.com/YHHkt6mljX