"ВЭБ Инновации" вложит 70 миллионов рублей в создание детского экзоскелета

Компания "ВЭБ Инновации" намерена инвестировать 70 миллионов рублей в создание экзоскелета для людей небольшого роста, в том числе для детей и подростков. Этой разработкой занимается компания "ЭкзоАтлет". "ВЭБ Инновации" также ведет переговоры о вхождении в ее капитал.

По словам генерального директора компании Кирилла Булатова, в дальнейшем "ВЭБ Инновации" будут помогать "ЭкзоАтлету" продвигать продукцию на зарубежных рынках. Также будет оказываться системная поддержка другим отечественным высокотехнологичным компаниям, передает РИА Новости.

Представитель "ЭкзоАтлета" сообщил, что у компании есть надежный партнер в Южной Корее. Также удалось привлечь инвестиции для развития в США, Европе, Азии. В ближайших планах "ЭкзоАтлета" – открытие компании в Люксембурге, изучение получения грантов для клинических и научных медицинских исследований в Европе, а также поиск клинических партнеров и запуск сертификации.