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7 апреля 201803:46

Российские керлингисты на чемпионате мира уступили голландцам

EPA

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В американском Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. В предпоследнем матче предварительного раунда сборная России со счетом 6:8 уступила голландцам. За российскую команду встречу провели Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов, Артур Ражабов и Евгений Климов.

Перед заключительным туром россияне с пятью победами в 11 встречах делят седьмое место в турнирной таблице с командой США. В последнем матче кругового турнира сборная России встретится с командой Южной Кореи, которая в параллельной игре победила норвежцев (9:5).

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