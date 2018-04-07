Скончался сооснователь Studio Ghibli Исао Такахата

В Токио на 82 году жизни скончался Исао Такахата — сооснователь Studio Ghibli и друг знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Такахата и Миядзаки познакомились во время работы над мультфильмом "Принц Севера" (1968 год) и с тех пор стали работать вместе. В 1985 году они основали студию Ghibli.

Такахата был продюсером ленты "Навсикая из Долины ветров", прославившей студию Ghibli. Его последней продюсерской работой был совместный японо-французский мультфильм "Красная черепаха", получивший приз Каннского кинофестиваля.

В качестве режиссера и сценариста Такахата наиболее прославился антивоенным мультфильмом "Могила светлячков". Также он известен как создатель трогательной картины "Еще вчера", комедии "Мои соседи Ямада" и аниме "Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко", созданном по мотивам японских мифов.