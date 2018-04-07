Отделиться навсегда: Саудовская Аравия превратить Катар в остров

Саудовский инвестиционный союз планирует вырыть канал на границе с Катаром, превратив его в остров, и реализовать туристический проект в данном регионе.

Работы по рытью канала шириной в 200 метров и длиной в 60 километров займут всего год. На данный момент союз ждет официального разрешения властей.

Согласно проекту, на новых берегах королевства будут расположены курорты с частными пляжами и отелями. Кроме того, в районе канала планируется построить новые порты и открыть две круизные компании.

Участок суши на границе с Катаром будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.

С июня прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом, сообщает РИА Новости.