Эксперт: от блокировки Telegram больше всего пострадают СМИ, блогеры и бизнес

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Роскомнадзор против Telegram 46 минут назад
Эксперт: от блокировки Telegram больше всего пострадают СМИ, блогеры и бизнесЧитайте нас в Telegram
Руководитель коммерческой практики компании BMS Law Firm Денис Фролов прокомментировал возможную блокировку популярного мессенджера Telegram. По его словам, больше всего от этого пострадают средства массовой информации, блогеры и бизнес. Эксперт напомнил о недавнем трехчасовом сбое мессенджера: тогда, по его словам, "работа встала".
Фролов считает, что если Telegram будет заблокирован, обычные пользователи перейдут на другие мессенджеры. Однако в плане общения с читателями с помощью каналов альтернативы у мессенджера нет. Многие компании и известные люди ведут свои каналы в Telegram – им будет сложнее всего.
Эксперт напомнил также, что выполнить требования ФСБ технически невозможно: ключи шифрования, которые требуются для предоставления в службу, хранятся на устройствах пользователей. Даже если ФСБ будут проверять списки отдельных лиц, их цели не будут достигнуты, передает РИА Новости мнение Фролова.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к мессенджеру Telegram в России. Заявление в суд было подано после того, как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. ФСБ считает, что мессенджером пользуются для координации своих атак террористы, например, они использовали его для подготовки теракта в метро Петербурга в 2017 году. Тогда жертвами взрыва стали 15 человек. Руководство Telegram, в свою очередь, указывает на некоституционность требований силовиков. Кроме того, эти требования невозможно исполнить технически и юридически.
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