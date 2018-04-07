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7 апреля 201806:13

Ледяная война: США хотят избавиться от акций неугодных российских компаний

фото: Global Look Press

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Соединенные Штаты решили надавить на экономику нашей страны. Министерство финансов США обязало американских инвесторов в ближайшее время продать акции и избавиться от других ценных бумаг тех российских компаний, которые накануне попали под санкции.

Также по распоряжению Минфина США необходимо аннулировать все контракты с этими компаниями и предоставить ведомству подробный отчет, сообщает телеканал "Россия-24".

В неугодном списке оказались семь российских предпринимателей, 17 государственных служащих и руководителей госкорпораций, 12 частных компаний и две госструктуры. Их активы, если те в юрисдикции США, подлежат замораживанию.

В нашем МИД заявили, что жесткий ответ не заставит себя ждать. Вашингтону напомнили, что с Россией бесполезно разговаривать языком санкций, которые в конечном итоге бьют по гражданам США, разрушая экономическое сотрудничество между странами.

А в Совете Федерации новые американские санкции назвали проявлением даже не холодной, а "ледяной войны".

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