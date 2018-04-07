НХЛ. Никита Кучеров набрал 100 очков за сезон

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров достиг отметки в 100 набранных очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на 7 марта российский форвард набрал два балла за результативность в домашней игре регулярного с "Баффало Сэйбрз".

Сначала Кучеров забросил шайбу на 5-й минуте стартового периода, а затем отдал результативный пас на Дэна Жирарди, забившего гол на второй минуте второго периода. В итоге встреча завершилась победой "молний" со счетом 7:5. Еще по результативной передаче на свой счет записали российский защитник Михаил Сергачев и голкипер Андрей Василевский, который ассистировал при последней шайбе в пустые ворота.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 79 игр и набрал 100 очков (39 шайб + 61 передача). Предыдущим россиянином, сумевшим набрать 100 и более очков в матчах регулярного чемпионата, был нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. В сезоне-2011/12 он набрал 109 очков (50+59). Высшее достижение по количеству набранных очков среди россиян в регулярном сезоне принадлежит Александру Могильному, который в регулярном чемпионате сезона-1992/93 в составе "Баффало" набрал 127 очков (76+51) в 77 матчах, отмечает ТАСС.