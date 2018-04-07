Олег Знарок: ЦСКА – хорошая команда, плей-офф будет долгим

Главный тренер санкт-петербургского клуба СКА Олег Знарок прокомментировал игру команды в полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА. По его словам, СКА создает достаточно голевых моментов, но в пятом матче удача отвернулась от его команды. СКА уступил ЦСКА со счетом 0:1.

"Неплохо двигались, хорошая игра была. Обилие голевых моментов, но, к сожалению, что-то от нас отвернулось. А так все нормально, готовимся к следующей игре, — заявил Знарок, которого цитирует РИА Новости. — ЦСКА — хорошая команда. Плей-офф будет долгим".