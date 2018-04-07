К мексиканской границе движутся подразделения Нацгвардии США

К мексиканской границе начали двигаться первые подразделения Национальной гвардии США. Министр обороны Джеймс Мэттис отдал им приказ охранять границы страны.

К границе протяженностью 3,2 тысячи километров Мэттис выслал 4 тысячи гвардейцев – цифра, согласованная с Трампом. В Техасе в течение 72 часов передовая группа в 250 бойцов прибудет на место, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пентагона. В Аризоне 150 гвардейцев подойдут к границе в течение недели.

Распоряжение об использовании сил Нацгвардии для охраны границы с Мексикой Трамп подписал в среду, 4 апреля. Своей целью президент объявил прекращение потока контрабанды, наркотиков, бандитов и нелегалов.

Трамп не исключает, что все четыре тысячи гвардейцев будут находиться в приграничном районе до тех пор, пока там не будет выстроена стена. Ее протяженность составит порядка 1,1 – 1,3 тысячи километров. При Джордже Буше-младшем вдоль границы уже были выстроены отдельные заграждения, их общая длина – около тысячи километров. Во сколько Штатам обойдется строительство полноценной стены, Трамп пока что обсуждать отказывается.