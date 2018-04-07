Москва возглавила список европейских городов с самыми загруженными дорогами

Москвичи страдают от дорожных пробок сильнее всех остальных жителей Европы. Москва признана городом с самым загруженным трафиком. Столичные водители теряют в пробках около 91 часа в год. Лондонцы проводят в заторах 73 часа (второе место в списке самых загруженных транспортом городов), а парижане – 65 часов в год (третье место), передает РИА Новости со ссылкой на аналитический сервис GoCompare.

Четвертое место занял Стамбул, шестое принадлежит Цюриху, а девятое место досталось Мюнхену.

В том же списке, составленном с помощью минтранса США и рейтинга пробок INRIX, оказались еще четыре российских города – Краснодар (пятое место), Санкт-Петербург (седьмое место), Сочи (восьмое место) и Нижний Новгород (десятое место).