Российские керлингисты не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира

В американском Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. В заключительном матче предварительного раунда сборная России уступила команде Южной Кореи со счетом 4:9 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

За российскую команду встречу провели Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов, Артур Ражабов и Евгений Климов. В турнирной таблице сборная России опустилась на восьмое место, одержав пять побед при семи поражениях, и не пробилась в следующий раунд турнира, сообщает ТАСС. Первые два места заняли шведы и шотландцы, одержавшие в 12 матчах по 11 побед и вышедшие в полуфинал напрямую. Третье место заняли канадцы (девять побед), четвертое место делят сборные Южной Кореи и Норвегии (по семь побед). Данные команды квалифицировались в плей-офф турнира.