Передача Радулова не спасла "Даллас" от поражения

В Национальной хоккейной лиге близок к завершению регулярный чемпионат. Команды играют одни из последних матчей. "Анахайм Дакс" на домашнем льду одержал победу над "Даллас Старз". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий победителей Якоб Сильверберг, набравший 3 очка (1+2). По два балла за результативность на свой счет записали Эндрю Кольяно (1+1), Райан Гецлаф (0+2) и Джош Мэнсон (1+1). У "Далласа" 2 очка (1+1) в активе Джейми Бенна. Российский форвард "Старз" Александр Радулов отметился результативной передачей.

Ранее "Анахайм" вышел в плей-офф, а "Даллас" лишился шансов побороться за Кубок Стэнли.

В других матчах дня "Питтсбург Пингвинз" дома разгромил "Оттава Сенаторз" со счетом 4:0, "Сент-Луис Блюз" в гостях был сильнее "Чикаго Блэкхокс" – 4:1.