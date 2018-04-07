Бывший президент Бразилии не сдался властям

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сдался властям, и они отложили дату его ареста. Экс-глава государства должен был явиться в полицию до вечера пятницы, 6 апреля. Он осужден на двенадцать лет и один месяц тюрьмы по делу о коррупции.

Сам политик называет приговор незаконным, а тысячи сторонников Лулы по всей стране выходят на митинги в его поддержку. Похожие акции проходят и в других странах — в Аргентине, Венесуэле, Боливии и на Кубе, передает телеканал "Россия 24". Несмотря на то, что по закону после приговора Лула не может занимать выборные должности, он остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в октябре.