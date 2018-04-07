Тухель в "Пари Сен-Жермен": владельцы нашли тренера для Неймара

Арабский владелец французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани определился, кто заменит в будущем году Унаи Эмери на посту главного тренера команды. По сведениям французской прессы, сменщиком испанца станет немец Томас Тухель.

Как уже сообщали Вести.Ru, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи вел переговоры с Антонио Конте ("Челси"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти (экс-"Бавария") и Луисом Энрике (экс-"Барселона"). При этом кандидатуру последнего лоббировал бразильский лидер "ПСЖ" Неймар, которому, якобы, дали карт-бланш в выборе тренера. Однако, в итоге все поменялось.

Тухель весьма успешно работал ранее с дортмундской "Боруссией", а еще ранее с малоизвестным немецким "Майнцем", напоминает ESPN. Его кандидатуру в этом сезоне рассматривали несколько других ведущих клубов, в том числе в Англии и в Германии. Но, видимо, Тухель нашел общий язык с владельцами "ПСЖ".