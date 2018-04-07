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Арктика 10 минут назад

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7 апреля 201808:51

Правительство выделит 7 миллиардов рублей на платформу "Северный полюс"

Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

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На создание ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" правительство России выделит около 7 миллиардов рублей. Платформа будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Проектировать и строить ее будет АО "Адмиралтейские верфи", уточняет РИА Новости.

Одна из целей строительства "Северного полюса" – закрепление российского присутствия в Арктике. Платформа не имеет аналогов в мире – она автономна, не зависит от климатических изменений. Ее планируется использовать для изучения Северного ледовитого океана, в частности, его экологического состояния. В перспективе платформы типа "Северный полюс" придут на замену дрейфующим на льдинах научным станциям, так как из-за таяния льдов организовывать такие станции становится все труднее.

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