Правительство выделит 7 миллиардов рублей на платформу "Северный полюс"

На создание ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" правительство России выделит около 7 миллиардов рублей. Платформа будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Проектировать и строить ее будет АО "Адмиралтейские верфи", уточняет РИА Новости.

Одна из целей строительства "Северного полюса" – закрепление российского присутствия в Арктике. Платформа не имеет аналогов в мире – она автономна, не зависит от климатических изменений. Ее планируется использовать для изучения Северного ледовитого океана, в частности, его экологического состояния. В перспективе платформы типа "Северный полюс" придут на замену дрейфующим на льдинах научным станциям, так как из-за таяния льдов организовывать такие станции становится все труднее.