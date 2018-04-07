Голевая передача Малкина вошла в победный счет "Питтсбурга"

Матчем в американском Питтсбурге между местными "Пингвинз" и канадским клубом "Оттава Сенаторз" завершился игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Пингвины" оказались на голову выше соперников и забросили в ворота "сенаторов" четыре безответные шайбы – 4:0.

Счет открыл капитан "Питтсбурга" Кросби, которому ассистировал россиянин Евгений Малкин. В дальнейшем хозяева не имели больших проблем в матче и Гюнцель, Кессел и Харнквист установили окончательный счет. Кросби отметился еще одним голевым пасом.