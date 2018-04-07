На границе Узбекистана и Киргизии застрелен киргизский гражданин

Узбекские пограничники на границе с Киргизией применили огнестрельное оружие против гражданина соседней республики, который от полученного ранения скончался. По сообщению ТАСС со ссылкой на киргизскую Государственную пограничную службу, инцидент произошел в местности Мамай Джалал-Абадской области Киргизии.

Сообщается, что погибший был жителем киргизского села Курулуш 1984 года рождения. По данным киргизской Госпогранслужбы, в момент инцидента он находился на территории Киргизии, и позже скончался в больнице города Кербен.

Киргизская сторона приступила к расследованию ЧП. На месте происшествия работает группа офицеров областного управления Госпогранслужбы и представители правоохранительных органов республики. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента назначена встреча представителей пограничных ведомств Узбекистана и Киргизии.