Волейбол. Чемпионом России среди мужских команд станет "Зенит"

В чемпионате России по волейболу среди мужских команд определились финалисты серии плей-офф. Повторные победы одержали в полуфиналах клубы из Казани и Санкт-Петербурга, которые и разыграют золото первенства. Финал составят "Зенит" из города на Неве и "Зенит" из столицы Татарстана.

Полуфинальные серии завершились с одинаковым счетом 2:0, но решающие матчи были весьма упорными. Казанцы в Кемерове играли против местного "Кузбасса" и смогли выиграть только в укороченном пятом сете – 21:25, 25:18, 23:25, 25:22, 15:10.

Так же все пять партий понадобились питерскому "Зениту" в споре с московским "Динамо". Клуб из города на Неве выиграл – 20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13.