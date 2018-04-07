Экипаж арестованного Украиной судна "Норд" освобожден

Членов экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" отпустили на свободу. Об этом рассказала агентству РИА Новости Анна Шевелева — представитель владельца судна, керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

Накануне на членов экипажа "Норда" наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). На судне с гниющей рыбой команда провела более десяти дней: покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

По словам Шевелевой, вся команда, за исключением капитана, находится на свободе. Моряки находятся в Мариуполе, однако 10 апреля им еще необходимо явиться на допрос в Службу безопасности Украины в связи с делом капитана.

Сейнер "Норд", принадлежащий Керченскому рыбколхозу, был задержан 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками, которые отбуксировали судно в Бердичевск. С тем пор судно стоит там под охраной. Российским морякам инкриминировали незаконное пересечение границы Украины.