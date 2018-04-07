Вылазка талибов в Афганистане: двое военных погибли, трое ранены

В Афганистане не менее двух солдат погибли и трое были ранены в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на контрольный пункт в северной провинции Сари-Пуль. По данным афганского телеканала TOLOnews со ссылкой на представителей военных, атака произошла накануне вечером в одной из деревень провинции.

По словам представителя лагеря Шахин в провинции Балх Мохаммада Ханифа Резае, нападение талибов продолжалось более 30 минут. Раненых военных доставили в госпиталь при лагере, где базируется 209-й корпус армии Афганистана. Их состояние стабильно, передает РИА Новости.