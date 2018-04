В ДТП с автобусом хоккейной команды в Канаде погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли в результате ДТП в центральной канадской провинции Саскачеван, где в автобус с игроками молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos въехал многотонный тягач с полуприцепом. Авария произошла близ Тисдейла примерно в 300 километрах к северу от столицы провинции — города Реджайна. Хоккеисты ехали на матч.

По сообщению канадской газеты The Globe and Mail со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию, всего в автобусе было 28 человек, считая водителя. Четырнадцать выживших госпитализированы с различными травмами, трое из них находятся в критическом состоянии.

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz