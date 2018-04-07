Анна Блинкова завершила выступления на турнире в Монтеррее

В мексиканском Монтеррее продолжается турнир Женкой теннисной ассоциации с призовым фондом 250 тыс. долларов. Последней из россиянок основную сетку состязаний покинула Анна Блинкова, которая в трех упорных партиях проиграла Алле Томлянович из Хорватии.

Матч второго круга турнира Abierto GNP Seguros для Блинковой сложился не слишком удачно. Томлянович очень уверенно выиграла первый сет (6:2) и, видимо, расслабилась, ожидая легкой победы в двух партиях. Однако Анна сумела восстановить равновесие после напряженного второго сета – 7:5 в ее пользу. Тут уже хорватка включила максимальную скорость и третья партия осталась за ней – 6:2.