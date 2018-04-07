В Италии подросток пропагандировал ИГИЛ в Telegram

Итальянские киберполицейские закрыли канал распространения идеологии террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как выяснила почтовая полиция, пропагандисты использовали чаты мессенджера Telegram, пишет ТАСС.

Организатором незаконного вещания оказался несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения. Учитывая юный возраст подозреваемого, полиция впервые в истории Италии применит к нему программу дерадикализации. С молодым верующим также будет заниматься имам.