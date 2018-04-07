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Судьба Каталонии 1 минута назад

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7 апреля 201811:36

Перед арестом Пучдемон подумывал о России, но поехал в Германию

EPA

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Бывший глава Женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон до своего задержания в Германии 25 марта рассматривал возможность укрыться в России. Детали рассказывает испанская El Mundo со ссылкой на источники в следственных кругах.

22 марта Пучдемон прибыл на самолете в Финляндию, но в период пребывания бывшего главы Каталонии в Хельсинки Верховный суд Испании повторно выдал европейский ордер на его арест. У Пучдемона было два возможных пути для бегства: в Россию, граничащую с Финляндией, или в другое соседнее государство — Швецию. В итоге он отправился в Стокгольм, после чего планировал добраться в Бельгию через Данию и Германию. Однако после въезда в ФРГ Пучдемон в соответствии с ордером испанского суда был задержан.

В Испании Карлеса Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к бунту в связи с его попытками добиться независимости Каталонии. В четверг, 5 апреля, высший земельный суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил Пучдемону выйти на свободу под залог в 75 тысяч евро. Согласно решению немецкого суда, выдача беглеца Испании по статье "Подстрекательство к бунту" невозможна.

Однако это по-прежнему не исключено по обвинениям в коррупции в форме растраты государственных средств, передает ТАСС. Также судьи сделали вывод об отсутствии очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции туда.

Бывший глава Каталонии уже вышел на свободу, но не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, ведущей его дело. Он обязан еженедельно появляться в полиции и информировать немецкие власти в случае смены места своего пребывания в Германии.

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