Что появится на месте "Зимней вишни", решат кемеровчане

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Пожар в кемеровском ТЦ 45 минут назад
Что появится на месте "Зимней вишни", решат кемеровчанеЧитайте нас в Telegram
Следственные действия и межведомственные разбирательства после трагедии в Кемерово — это само собой. Но к чему придут в отношениях друг с другом после трагедии в "Зимней вишне" власть и общество?
В Кремле о том, как идет работа по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших, Владимиру Путину рассказал временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев. На встрече речь зашла и о будущем Кузбасса в целом. Путин призвал Цивилева обратить особое внимание на расселение аварийного жилья, борьбу с инфекционными заболеваниями, строительство дорог и повышение зарплат. Такова установка для Цивилева, как минимум, до сентябрьских выборов. Но то в сентябре. А что сейчас, ведь после пожара прошло совсем немного времени.
На главной площади Кемерово — вновь детский городок с качелями, каруселями и предпраздничная пасхальная ярмарка. Столица Кузбасса постепенно возвращается к нормальной жизни, однако в городских развлекательных центрах уже не так многолюдно, как было раньше, — аттракционы пока пустуют или закрыты по решению прокуратуры. Проверки пожарной безопасности в регионе проходят ежедневно.
На объявление о тревоге в одном из магазинов никто из посетителей не отреагировал. В такой ситуации люди не понимают, как себя вести. Но если вдруг что случится, о пожаре в МЧС не узнают — сигнализация не работает.
Резервный выход закрыт, через него на улицу не выйти. Да и в торговых залах на каждой двери — по замку и пломбе.
По итогам прокурорских проверок в Кузбассе в суд направлено около сотни административных материалов. Впрочем, большинство предпринимателей на претензии пожарного надзора стараются реагировать оперативно. Например, в одном из развлекательных центров сразу же приобрели безопасный ковер.
О безопасности с бизнесменами говорил и исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев, причем не в областной администрации, а в кинокомплексе "Аврора". Его, кстати, после очередной тщательной проверки тоже закрыли. Цивилев же дальнейшее общение с предпринимателями планирует вести и в Интернете.
"Будет сайт мой личный. Я буду курировать эти вопросы, связанные с предпринимателями и бизнесом. Считаю, что это — основа основ", — отметил Цивилев.
Областной суд накануне рассмотрел апелляции пяти арестованных по уголовному после пожара и всех оставил под стражей. Внутри бывшего торгового центра работают следователи.
Автомобильное движение рядом со сгоревшим зданием восстановлено. Само здание ТЦ — под охраной полиции, за бетонным забором, и на фасаде уже нет многочисленных названий фирм и магазинов.
Решение снести "Зимнюю вишню" — окончательное. Что появится на его месте, кемеровчане решат путем интернет-голосование, которое еще продолжается. Учащиеся кемеровской школы искусств свою идею попытались изобразить кистью и красками.
Родственники погибших получили денежные компенсации. Социальные службы работали оперативно. Документы сначала оформляли в штабе, работавшем в здании средней школы, а затем уже деньги переводились на банковские карты.
"Пять миллионов рублей — это общая сумма на одного погибшего. Из них миллион — средства областного бюджета, миллион — федерального, три миллиона — деньги собственника центра", — рассказала Елена Федюнина, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Кемеровской области. До 400 тысяч рублей выплатят и пострадавшим.
К получившему самые тяжелые травмы Сереже Москаленко (он спасся, выпрыгнув из окна четвертого этажа), врачи пока никого не пускают, кроме бабушек. 11-летнему мальчику все сочувствуют. Его родители и младшая сестра погибли в огне. Их фотография — среди многих на стихийном мемориале около торгового центра, где тысячи цветов и сотни мягких игрушек.
К месту трагедии, где погибли 64 человека, еще долго будут приходить люди. "Это боль каждой матери, каждого человека", — говорят люди.
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