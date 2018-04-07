"Архимед" показал уникальные российские инновации

Новые разработки российских ученых и молодых энтузиастов уже воплощены в жизнь и приносят пользу. В Москве проходит Международный салон изобретений и инновационных технологий "Архимед".

Это полет вовсе не во сне, а наяву. Достаточно надеть очки виртуальной реальности и сесть в кресло оператора пространственных геоданных. Дальше — выбрать любой город, область или, например, промышленный объект и свободно перемещаться.

Суть проекта — создание цифровой копии поверхности Земли с точностью до одного метра. В будущем благодаря этому будет проще осуществлять контроль лесного хозяйства, оценивать техногенные аварии, составлять топографические карты или вести кадастр.

"Мониторинг экологической обстановки, распределенных объектов, например, в нефтяной отрасли, где месторождения находятся на обширной территории, можно отслеживать, что происходит, как они меняются, как развиваются. Можно оценивать просадку грунта в случаи выработки месторождения, чтобы понять в какие риски для экологии или для предприятия это несет. Можно оценивать пожароопасную обстановку, если мы говорим о лесах Сибири", — пояснил Павел Суховаров, коммерческий директор АО "Российские космические системы".

Другая разработка — полностью российское изобретение и, что важно, уже внедрена в Татарстане. Неисправность тормозной системы, рулевого управления и ходовой части здесь определяют в реальных условиях. На одном из стендов вместо привычных роликов — асфальт. Это обеспечивает высокую точность.

"Мы делаем бессистемные колебания систем подвески автомобиля, на которых видно, как устроены все эти подшипники, где какие зазоры. Мы все это увидим и, проверив систему, дадим заключение о ее пригодности. Всю комплексную проверку можно провести за 5-7 минут", — рассказал Николай Сандаков, руководитель проектов развития "КамАЗ автоцентр".

Аналогов в мире — заявляет разработчик — система не имеет. А значит, велик шанс заинтересовать иностранных участников "Архимеда".

4500 тысячи квадратных метров выставочной площади, более 250 организаций сразу из 27 стран. Но самое важное — это эффективность. По статистике, 80% представленных на салоне разработок в будущем внедрят в производство.

Металлургия, машиностроение, биотехнологии, безопасность — большинство представленных на салоне изобретений совпадают с запросами рынка.

"Очень важна интеграция с иностранными участниками, что-то заимствовать у них, где-то передать опыт. Чехия, Сербия, Словения, Хорватия — это те страны, которым интересно с нами работать", — отметил Дмитрий Зезюлин, директор салона "Архимед".

Уже известно, что на Тайване, переняв российский опыт, по лицензии построят завод по производству препаратов для очистки сточных вод. В Москву же азиаты привезли технологию для борьбы с контрафактным алкоголем. Интересная разработка и у корейцев.

Отдельная тема — это, конечно, медицина. Мобильные лаборатории по ликвидации эпидемий уже активно использовали в 2014-м в Гвинее, когда в стране свирепствовала Эбола. В Москве же представили макеты модернизированных комплексов. Рядом — экзоскелет — прибор для восстановления после инсульта.

Сразу несколько медицинских разработок из Дагестана. Например, уже внедренный в Махачкале необычный способ заживления ран после кесарева сечения. До недавнего времени этот метод использовался только в косметологии.

"Уникальность — в том, что азотно-кислородная смесь никаким образом не влияет на организм. То есть антибиотики действуют как на микроорганизм, так и на макроорганизм. Наша смесь действует только на микроорганизмы", — рассказала Джаминат Меджидова, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ДГМУ.

Отдельный блок выставочного пространства — инновации и стратегия развития железных дорог. В ближайшие годы РЖД прогнозирует рост грузопотоков, поэтому компания активно внедряет систему автоматизированного управления сортировочным процессом.

Центральный пост сортировочной горки "Челябинск-Главный". Смена — всего четыре человека. Раньше ту же самую работу выполняли тринадцать. Теперь датчики определяют расстояние, вес состава. Автоматизированная система контролирует перевод стрелок, отвечает за так называемую отцепку вагонов и дальнейший маневр.

"На горке происходит расцеп. Каждая цепь начинает двигаться по своему маршруту. Автоматизированная система следит за скоростью движения отцепа, чтобы не произошло соударение свыше 5 километров в сортировочном парке", — пояснил Станислав Рогов, начальник отдела информационных технологий ростовского филиала Научно-исследовательского института автоматизации и связи.

Эту систему уже используют на 20 сортировочных горках по всей России. Увидеть самые необычные изобретения и инновационные технологии на Международном салоне "Архимед" можно будет 7-8 апреля.